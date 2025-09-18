Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

SISUTURUNDUS

KALAPÄEVAD | Hiiumaa lapsed teevad sõprust kalaga

25. septembril sööb iga Hiiumaa lasteaia ja koolilaps lõunaks lesta. See on esimene samm sündmuste sarjas „Kalapäevad Hiiumaa haridusasutustes“, kus lapsed õpivad tundma kohalikke kalu.
Avatar photo
Liis Lukase ja tema tütarde Rosemarie ja Liselotte jaoks on praetud lest igasuvine klassika. | Erakogu

Sarja eesmärk on tuua kala lastele lähemale ning väärtustada rannakalureid, kes hoiavad au sees Hiiumaa traditsioone ja annavad oma panuse saare majandusse.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

PERSOON

TIPPMODELL | Angeelika Koit jõudis Hiiumaalt maailma moelavadele

Pariisis modellina töötav Angeelika Koit (28) usub, et on nii kaugele jõudnud tänu Hiiumaa juurtele.

8 minutit ago

HOBI

HARULDANE KOGU | Tuhanded pastakad pakuvad kogujaile rõõmu

Enamuste inimeste jaoks on pastapliiats tavaline tarbeese, millega kirjutada. Seda, et mõni neist muutub haruldaseks kogumisobjektiks, oskavad hinnata vaid pastakakogujad, keda on üllatavalt palju...

9 minutit ago

KÜLALUGU

REHESELJA KÜLA LUGU | Reheseljal tehakse ise ja hästi

Hiiumaa lõunaservas, Sõru sadamast kiviviske kaugusel asub Reheselja – pisike küla, kus Andrese ja Pearu jonni teatakse ainult raamatust ning kus kõige kõvem valuuta...

18 minutit ago

KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Vanapoisid lahendasid Kassaris igipõlist muret

Ei tea, kui palju neid vanapoisse meil Kassari saarel on, kuid lapsi oleks juurde vaja küll ja veel. Eesti Vabariigis üldse sama mure ja...

2 tundi ago