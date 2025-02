HIIUMAA SUUNAMUDIJA | Kalapoe videod köidavad tuhandeid vaatajaid miljoneid kordi

Nädalapäevad tagasi postitas Imre video sellest, kuidas ta tegi igapäevast ringkäiku Kärdla lähedal asuvas siiainkubaatoris, kus ta marjast kalamaime kasvatab. Enne kui elukaaslane Tuuli telefoni käima paneb ja filmima hakkab, rehmab Imre käega, kuidas nüüd on küll selline tunne, et oli seda kõike ikka vaja. Ajakirjandus kohal ja puha. See kõhklus on vaid hetkeks. Tuuli hakkab filmima ja Imre läheb majja sisse.