TÄNAVAKÜSITLUS | Mis on kõige parem söömakala?

UUDISED
Hiiumaal Õngul avab suvel 2026 uksed luksuslik heaolukeskus Eha Retreat, kus külalisi ootavad viiepäevased tervise- ja elamusprogrammid. Tubade broneeringuid saab juba teha ning hinnad...
UUDISED
Hiiumaa vald teatas, et Sadama tänava rekonstrueerimistööd Kärdlas pikenevad kuu võrra.
PÄÄSTE
15. septembril kell 17.54 sai häirekeskus teate, et Jõeranna külas põleb lahtise leegiga abihoone.
UUDISED
Kärdla Muusikakooli kuus laulueriala õpilast osalesid 13.–14. septembril Pärnus noorte lauljate konkursil International Contest Festival-GOLDEN ROSE. Muusikaõpetaja Ulvi Tamme sõnul läks kõigil Kärdla Muusikakooli...