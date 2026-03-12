Hiiumaa mullune kalapüügiaasta oli rekordiline – kokku püüti 784 tonni kala, kaks korda rohkem kui kaks aastat varem.
REKORDILINE KALAPÜÜGIAASTA | Mudilapüüdjad Virko Martinit ei murdnud
Hiiumaa suurima saagiga kalur oli ka 2025. aastal Puulaiu sadamast püügil käiv Virko Martin. Vaatamata sellele, et mudilapüük kasvatas Hiiumaa püügimahud möödunud aastal kaks korda suuremaks.
Kärdla suurim probleem ei ole rahapuudus ega väiksus. Kärdla suurim probleem on visiooni puudumine.
Käinas peeti märtsi alguses Eesti seenioride meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises, kus võisteldi nii püssi kui püstoli arvestuses. Võistlustules olid ka Hiiumaa laskurid, kes saavutasid mitmes...
Riigikogu Haapsalu raudtee taastamise toetusrühm pöördus valitsuse poole ettepanekuga käsitleda Turba–Haapsalu–Rohuküla raudtee rajamist riikliku tähtsusega taristuprojektina ning kavandada selle rahastamist Euroopa Liidu järgmise finantsperioodi...
Regionaal- ja põllumajandusministeerium kuulutas välja rahvusvahelise riigihanke, et leida vedaja mandri ja Vormsi, mandri ja Kihnu, mandri ja Manilaiu ning Saaremaa ja Hiiumaa vahelistele...