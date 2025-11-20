Jälgi meid
MEREÕHK, KALA JA HUUMOR | Hiidlased on võrulastest 12 aastat tervemad

Hiiumaal elatakse tervena 12 aastat kauem kui Võrumaal, selgub äsja avaldatud arenguseire keskuse raportist.
Avatar photo
Kaks eakat kõplast jutuhoos: Reet (vasakul) elas 101aastaseks ja Elli 95aastaseks. Pilt on tehtud 2005. aastal Kõpu külade päeval Hirmustes. Reet oli siis 92 ja Elli 90 aastat vana. | Foto: Harda Roosna

Raporti koostaja Kaupo Koppel ütles, et väide tugineb Tervise Arengu Instituudi andmetele, mis näitavad tervena elatud aastaid alates sünnihetkest. Keskmiselt on eestimaalaste tervena elada jäänud aastad sünnimomendil 58,7, oodatav eluiga aga 79,5 aastat. Hiidlased elavad tervena keskmiselt 64 aastat, Võrumaa elanikud vaid 52 aastat. 

