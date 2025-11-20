MEREÕHK, KALA JA HUUMOR | Hiidlased on võrulastest 12 aastat tervemad

Raporti koostaja Kaupo Koppel ütles, et väide tugineb Tervise Arengu Instituudi andmetele, mis näitavad tervena elatud aastaid alates sünnihetkest. Keskmiselt on eestimaalaste tervena elada jäänud aastad sünnimomendil 58,7, oodatav eluiga aga 79,5 aastat. Hiidlased elavad tervena keskmiselt 64 aastat, Võrumaa elanikud vaid 52 aastat.
Veel lugemist:
LAPSESUU
Emmaste Põhikooli 2. klassil oli mardipäevast ja kadripäevast palju rääkida. Lapsed teadsid täpselt, millised mardid ja kadrid välja näevad, küsisid meilt keerulisi mõistatusi ning...
PERSOON
Tallinnast pärit Kaily Susi (34) vahetas elu Tartus ja töö ministeeriumis oma lapsepõlvesuvede Kassari ja Emmaste perearstiameti vastu.
UUDISED
Hiiumaa Ettevõtjate Liidu liikmed rääkisid esmaspäeval saart väisanud Töötukassa juhile Gert Tiivasele oma väljakutsetest ja kuulasid Töötukassa plaane peale koondamisi.
UUDISED
Riigi tugiteenuste keskuse teade, et vald saab Kärdla lasteaia liginullenergiahoone ehituseks CO2 toetusmeetmest 2,7 miljonit eurot, tuli sel nädalal, sadakond päeva peale taotluse esitamist.