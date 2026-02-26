Sõru muuseumi juhi Eve Ellermäe sõnul on digimõõdistamine hädavajalik samm laeva säilitamisel ja edasiste konserveerimistööde ettevalmistamisel.
HÄDAVAJALIK SAMM | “Alar” mõõdetakse digitaalselt üle
Sõru Muuseum sai MTÜ Hiiukala kaudu 2990 eurot toetust ajaloolise mootorpurjeka “Alar” digimõõdistamiseks ja 3D-mudelite loomiseks. Projektile lisandub valla kümneprotsendiline omaosalus.
