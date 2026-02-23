GALERII | Teenetemärgid pälvisid Toivo Saue, Tarmo Kähr ja Kalev Kotkas

Toivo Saue iseloomustamiseks kõlanud tekstis öeldi, et ta on Hiiumaa kaartide looja ja kujundaja juba 55 aastat. Tema koostatud teemakaardid, asulate kaardid ja pärandkultuuri kaardid on aidanud nii külalistel kui ka hiidlastel saart avastada ning paremini mõista.