Toivo Saue iseloomustamiseks kõlanud tekstis öeldi, et ta on Hiiumaa kaartide looja ja kujundaja juba 55 aastat. Tema koostatud teemakaardid, asulate kaardid ja pärandkultuuri kaardid on aidanud nii külalistel kui ka hiidlastel saart avastada ning paremini mõista.
GALERIID
GALERII | Teenetemärgid pälvisid Toivo Saue, Tarmo Kähr ja Kalev Kotkas
Tänavused Hiiu maakonna teenetemärgid anti kolmele inimesele, kelle puhul märgiti, et nende töö ja pühendumus on aastakümnete jooksul mõjutanud kogu saare elu nii ruumilises, vaimses kui ka kogukondlikus tähenduses.
Veel lugemist:
UUDISED
Esmaspäeva hommiku seisuga on tuludeklaratsiooni esitanud ligi 3300 hiidlast, ehk üle poole mullustest deklaratsiooni esitajatest. Esitatud tuludeklaratsioonide alusel kuulub hiidlastele tagasimaksmisele ligi 1,1 miljonit...
UUDISED
Eesti Rahva Muuseum kutsub vabariigi aastapäeva eel inimesi üles kontrollima oma kodudes alles hoitud Eesti kroone, sest muuseumi täielikust paberrahade kogust on puudu veel...
POLITSEI
Nädala jooksul sai Hiiumaa politsei 14 teadet erinevatest korrarikkumistest. Juhtumite põhjal alustati neli väärteomenetlust ja politsei käis kümnel väljakutsel.
UUDISED
Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses tehti tutvust saalipetangiga. Mängiti spetsiaalselt PVC-põrandate jaoks valmistatud petangikuulidega, mille raskus 680 grammi ja läbimõõt 72 mm. Päeva jooksul harjutati...