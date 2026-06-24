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GALERII | Pühalepa jaanitulel mängiti ja tantsiti hiliste õhtutundideni

Jaanilaupäeval süüdati jaanilõke Pühalepa jaanitulel Hellamaa kiigeplatsil. Jaanimänge jagus nii väikestele kui suurtele ning tantsu ja meelelahutust jätkus hiliste õhtutundideni.
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Jaanilaupäeval süüdati jaanilõke Pühalepa jaanitulel Hellamaa kiigeplatsil ja tantsiti hiliste õhtutundideni. | Foto: Eike Meresmaa

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