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GALERII | Orjakus peeti üheksandat korda jaanipäeva maitsete laata
Täna sai Orjaku sadamas väikeselt jaanipäeva maitsete laadalt osta jaanipäevalauale head ja paremat. Laadale tuli müüjaid nii Hiiumaalt kui ka mujalt ning külastajatele pakuti kohalikke maitseid ja laadakaupa.
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