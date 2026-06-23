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GALERII | Kõrgessaare jaanituli taas Kirikulahe ääres

Kõrgessaare jaanituli oli ka sel aastal uuesti Kirikulahe ääres. Avatud oli kauni vaatega Kirikulahe baar. Tegevust jagus kogu perele – lapsi rõõmustasid batuudid, lasterong ja hobused ning peeti traditsioonilisi jaanimänge.
Kõrgessaare jaanituli oli sel aastal Kirikulahe ääres, kus see viimati oli aastaid tagasi. | Foto: Arabella Valtin

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