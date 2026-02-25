GALERIID
GALERII | Kärdlas tähistati vabariigi aastapäeva lipuheiskamise ja rivimarsiga
24. veebruari hommik algas piduliku lipuheiskamisega Kärdla keskväljakul, kuhu oli lisaks Kaitseliidule koos allorganisatsioonidega kogunenud ka palju pealtvaatajaid. Veidi hiljem said linnaelanikud vaadata ja elada kaasa rivimarsile läbi Kärdla linna, mille sihiks oli kell 10 alanud pärgade asetamine Kärdla kiriku juures.
Eesti Vabariigi 108. aastapäeva tähistati 24. veebruaril piduliku lipumatkaga Kõrgessaarest Reigi pastoraadini. Reigi pastoraadi juures lauldi ühiselt hümni koos Hiiumaa poistekoori ja Hiiumaa tütarlastekooriga.
Head hiidlased ja Hiiumaa sõbrad.