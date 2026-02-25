GALERII | Kärdlas tähistati vabariigi aastapäeva lipuheiskamise ja rivimarsiga

24. veebruari hommik algas piduliku lipuheiskamisega Kärdla keskväljakul, kuhu oli lisaks Kaitseliidule koos allorganisatsioonidega kogunenud ka palju pealtvaatajaid. Veidi hiljem said linnaelanikud vaadata ja elada kaasa rivimarsile läbi Kärdla linna, mille sihiks oli kell 10 alanud pärgade asetamine Kärdla kiriku juures.