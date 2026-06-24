GALERII JA VIDEO | Sõru sadamas süttis jaanituli ja peeti merepidu

Jaanilaupäeval süüdati Sõru sadamas jaanituli, mille süütasid tantsugrupi Põkad liikmed. Võidutule tõi Vallavanem Hergo Tasuja Kärdla sadamas toimunud Maakaitsepäevalt. Sõru jaanituli ja merepidu tõi mere äärde kokku suurel hulgal jaanilisi. Päeva jooksul sai tutvuda ajalooliste puulaevadega, käia meresõitudel ning osaleda töötubades ja teistes tegevustes. Tantsuks mängis Audru Jõelaevanduse Punt ning tegevust jagus kogu perele. Üritus ühendas Hiiumaa meretraditsioonid, kogukonna ja jaanipäeva meeleolu.