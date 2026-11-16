Veel hooaja alguses oli meeskonna eesmärk liigasse püsima jääda, kuid 30 mänguga kogutud 65 punkti viisid hiidlased Eesti tugevuselt kolmandale liigatasemele.
SPORT
FC HIIUMAA EDU | Kaheksa aastat tööd ja meeskonnavaim
FC Hiiumaa lõpetas Eesti jalgpallimeistrivõistluste teise liiga hooaja teise kohaga ning tõusis esimest korda klubi ajaloos Esiliiga B-sse, mida aasta alguses ei julgenud keegi uneski näha.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
Hiiumaa vallavolikogus on tekkinud omapärane olukord. Kui tavaliselt on revisjonikomisjon ise arupärija rollis, siis nüüd peab komisjoni esimees Palle Kõlar (EKRE) vastama nii koalitsiooni...
UUDISED
Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul ei ole riigi ülesanne hüvitada Hiiumaa peredele mandrile sünnitama sõitmisega kaasnevaid transpordi- ja majutuskulusid. Need tuleb peredel ise tasuda ning...
PÄÄSTE
Möödunud nädalal leiti Kassaris kaevetööde käigus mürsk ning päästjatel tuli eemaldada Jausa külas maanteele murdunud puu.
POLITSEI
Hiiumaa politsei tegeles möödunud nädalal 19 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati üks kriminaalmenetlus, viis väärteomenetlust ning reageeriti kümnele väljakutsele.