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Popov 13.-20. nov

SPORT

FC HIIUMAA EDU | Kaheksa aastat tööd ja meeskonnavaim

FC Hiiumaa lõpetas Eesti jalgpallimeistrivõistluste teise liiga hooaja teise kohaga ning tõusis esimest korda klubi ajaloos Esiliiga B-sse, mida aasta alguses ei julgenud keegi uneski näha.

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FC Hiiumaa peatreener Mario Degtjov ja meeskonna kapten Karl Johan Kastein peale hooaja viimase mängu lõpuvilet kallistamas, kui oli selge, et meeskond tõusis kõrgemasse liigasse. | Foto: Mihkel Naukas

Veel hooaja alguses oli meeskonna eesmärk liigasse püsima jääda, kuid 30 mänguga kogutud 65 punkti viisid hiidlased Eesti tugevuselt kolmandale liigatasemele. 

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