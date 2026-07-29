ESIKOHT | Hiidlased on Läti rahvaralli karikasarjas liidrid

Kuuest osavõistlusest koosnevas Läti rahvaralli karikasarjas on peetud neli võistlust, viimane neist Gulbises, kus Hiiumaa ekipaaž saavutas võidu edestades teise koha saavutanud lätlasi 6,31 sekundiga. Kokku on Lige/Kuusik tandem osalenud kolmel osavõistlusel, mis on ka kõik võidetud. Järgmine etapp peetakse 26. septembril ja viimane võistlus 24. oktoobril Lätis.