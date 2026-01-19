Jälgi meid
HL bänner

UUDISED

ENNETA VARAKULT | Hiiumaalt on tänavu tasuta sõeluuringutele kutsutud 1830 inimest

Sel aastal saab kutse emakakaelavähi, rinnavähi ja soolevähi tasuta sõeluuringule kokku 1830 ravikindlustatud ja -kindlustamata Hiiumaa elanikku. Uuringule pääseb kiiresti, sest sõeluuringus osalejatele on loodud vastuvõtuajad väljaspool järjekorda, lisaks on teatud uuringute puhul võimalik proov võtta kodust lahkumata.
Avatar photo
Kutse sõeluuringule. | Foto: Tervisekassa

Möödunud aastal osales kutse saanud Hiiumaa elanikest emakakaelavähi sõeluuringus 63%, rinnavähi sõeluuringus 72% ja soolevähi sõeluuringus 71%.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

POLITSEI

SISSETUNG | Mamma Mia restorani murti sisse

Hiiumaa politsei pidas pühapäeva hommikul sündmuskohal kinni joobes mehe, kes lõhkus restorani aknad ja varastas alkoholi. Kui suurt kahju 29-aastane meesterahvas tekitas, on veel...

19 tundi ago

LOODUS

JALUTUSKÄIK JUGAPUUMETSAS | Kõpu jugapuumets aina kasvab

Läinud hilissügise Kõpu retkepäeva naelaks pidanuks olema sealne üksildane puuvõõrik. Eks ta ju oli ka. Ent tegelikult suuremagi elamuse pakkusid jugapuud.

2 päeva ago

KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Ewa-Kaisa tuleb, kui Hiiumaa kutsub

Oi, kuidas mulle meeldivad lood ja minu Hiiumaale sattumine kubiseb neist. Tegelikult oli ka minu vanaemal vägagi arvestatav postkaardikogu. Nähes reisiajakirjas artiklit Ave Alavainu...

2 päeva ago

REPORTAAŽ

UUS HIIDLASTE SELTS | Louluiidlased peavad lugu julgest jorust

Hiiumaal on kohvilähkrid, odratolgused ja muud seltsid juba ammust aega. Ehk oleks aeg nimekirja uuendada ja lisada sinna louluiidlased.

2 päeva ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×