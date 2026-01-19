Möödunud aastal osales kutse saanud Hiiumaa elanikest emakakaelavähi sõeluuringus 63%, rinnavähi sõeluuringus 72% ja soolevähi sõeluuringus 71%.
UUDISED
ENNETA VARAKULT | Hiiumaalt on tänavu tasuta sõeluuringutele kutsutud 1830 inimest
Sel aastal saab kutse emakakaelavähi, rinnavähi ja soolevähi tasuta sõeluuringule kokku 1830 ravikindlustatud ja -kindlustamata Hiiumaa elanikku. Uuringule pääseb kiiresti, sest sõeluuringus osalejatele on loodud vastuvõtuajad väljaspool järjekorda, lisaks on teatud uuringute puhul võimalik proov võtta kodust lahkumata.
