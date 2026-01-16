Jälgi meid
EKSOOTILISED LEMMIKUD | Kassi asemel võib ka tuhkrut pidada

Kõige eksootilisem Hiiumaal elanud elukas oli kindlasti aastate eest Jaburate küla ahv, kelle elu jäi nii tema enda kui ümbritsevate elanike julgeolekut silmas pidades suhteliselt lühikeseks. Aga tänagi ei pea eksootiliste loomade nägemiseks minema linna loomaaeda, sest erilisi lemmikuid on Hiiumaal mitmeid.

Hiidlaste eksootilised lemmikloomad. | Erakogu

Kui asjatundmatu silm näeb klaasist puuris korraldamata oksarisu, siis teadlikud loodusearmastajad näevad putukaid. Kärolyn Kivistik ja Keiti Kõmmus peavad kodus raagritsikaid.

