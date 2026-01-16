Kui asjatundmatu silm näeb klaasist puuris korraldamata oksarisu, siis teadlikud loodusearmastajad näevad putukaid. Kärolyn Kivistik ja Keiti Kõmmus peavad kodus raagritsikaid.
LEMMIKLOOM
EKSOOTILISED LEMMIKUD | Kassi asemel võib ka tuhkrut pidada
Kõige eksootilisem Hiiumaal elanud elukas oli kindlasti aastate eest Jaburate küla ahv, kelle elu jäi nii tema enda kui ümbritsevate elanike julgeolekut silmas pidades suhteliselt lühikeseks. Aga tänagi ei pea eksootiliste loomade nägemiseks minema linna loomaaeda, sest erilisi lemmikuid on Hiiumaal mitmeid.
Veel lugemist:
LOODUS
Läinud hilissügise Kõpu retkepäeva naelaks pidanuks olema sealne üksildane puuvõõrik. Eks ta ju oli ka. Ent tegelikult suuremagi elamuse pakkusid jugapuud.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
Oi, kuidas mulle meeldivad lood ja minu Hiiumaale sattumine kubiseb neist. Tegelikult oli ka minu vanaemal vägagi arvestatav postkaardikogu. Nähes reisiajakirjas artiklit Ave Alavainu...
REPORTAAŽ
Hiiumaal on kohvilähkrid, odratolgused ja muud seltsid juba ammust aega. Ehk oleks aeg nimekirja uuendada ja lisada sinna louluiidlased.
SPORT
Tänavune talv on Hiiumaal olnud suusatamiseks pigem soodne ning Paluküla terviserajad on praegu peamine koht, kus suusahooaeg aktiivselt kestab. Kui varasematel aastatel on suusaradu...