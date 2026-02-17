EDUKAS ETAPP | Hiidlased võitsid Riias korvpallis leedukaid ja norrakaid

Avamängus kaotati Ventspilsile. Esimene veerand võideti 15:14 ja poolajaks juhiti 28:24, kuid viimasele veerandile mindi vastu 39:44 kaotusseisus ning mäng kaotati 50:58. Teisel poolajal jäi meeskond hätta visketabavusega (kolmesed 4/29, vabavisked 42%). Oskar Lips tõi 12 punkti ja 10 lauapalli, Joosep Luht 11 ning Rasmus Remlik 10 punkti ja 17 lauapalli.