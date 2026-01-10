Mõne inimese tehtud töö on jätnud ajas suurema jälje kui alguses arvata osati. Et Douglas Wellsi koostatud ja rajatud Tuletorni ring veel üle kolmekümne aasta püsib, täieneb ja on meie saare tutvustamise vundament, ei osanud keegi ette aimata.
TEEMA
DOUGLASE ALGATUS | Hee-yew-maw tuletorniring pani aluse Hiiumaa turismimarsruutidele
Ameeriklasest rahukorpuslane Douglas Wells, kellest möödunud aastal suisa näidend tehti, on jätnud Hiiumaa kultuuriellu suure jälje. Üheks osaks sellest on Tuletorniringi loomine ehk üks esimesi kaasaegseid turismimarsruutide tutvustusi Hiiumaal.
Veel lugemist:
IN MEMORIAM
Douglas Wellsi poeg Harry ütles Hiiu Lehele, et isa surma põhjuseks olid südameprobleemid. Teda jäid leinama poeg ja ema Paula Wells. Wells oli pärit...
UUDISED
Aasta lõpus paigaldatud toiduringluskapp on hiidlaste poolt väga hästi vastu võetud hoolimata sellest, et kohalikud ettevõtted sellel esialgu mõtet ei näinud.
PÄÄSTE
Hiiumaa päästjad käisid neljapäeval kahel väljakutsel, kui Männamaa külas levis majas kütuse lõhn ning Kärdlas suitses elamu vannitoas pesumasin, teatas Lääne päästekeskus.