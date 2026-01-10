Jälgi meid
DOUGLASE ALGATUS | Hee-yew-maw tuletorniring pani aluse Hiiumaa turismimarsruutidele

Ameeriklasest rahukorpuslane Douglas Wells, kellest möödunud aastal suisa näidend tehti, on jätnud Hiiumaa kultuuriellu suure jälje. Üheks osaks sellest on Tuletorniringi loomine ehk üks esimesi kaasaegseid turismimarsruutide tutvustusi Hiiumaal.

Avatar photo
Tuletorniringi brožüüride erinevate aastate väljaanded. | Eike Meresmaa

Mõne inimese tehtud töö on jätnud ajas suurema jälje kui alguses arvata osati. Et Douglas Wellsi koostatud ja rajatud Tuletorni ring veel üle kolmekümne aasta püsib, täieneb ja on meie saare tutvustamise vundament, ei osanud keegi ette aimata.

