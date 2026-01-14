Jälgi meid
DIGILEHT | Hiiu Leht 15. jaanuaril

Hiiu Leht 15. jaanuaril
  • Juhtkiri | Keegi ei kuula, keegi ei selgita
  • Arvamus | Kiusamisest vabaks
  • Arvamus | “Kultuurimajakas” on võimalus, mida ei tohi maha magada
  • Tänavaküsitlus | Milliseid rahvakalendri tähtpäevi tähistad?
  • Uudis | Hobitalu tragöödia: Kas tõesti on vaja hukata kõik linnud?
  • Uudis | Kärdlas telefonipoodi murdnud mees läks kohtu alla
  • Uudis | Loodavat riigikooli hakkab juhtima Maris Nõmmik-Kärtner
  • Uudis | Talvise kutsega alustab ajateenistust üheksa Hiiumaa noort
  • Uudis | Koduta loomade varjupaigateenuse hange kahel korral nurjunud
  • Uudis | Hiiukeelsete juhtkirjade kogumik täienes
  • Uudis | Vallavalitsus korraldas töö ümber
  • Uudis | Toiduringluskapist kaob toit vaid loetud minutitega
  • Uudis | Aasta kalaks valiti lest
  • Uudis | Hiiumaa popimad nimed 2025: Paul ja Isabel
  • Nööbist kinni | Tänavavalgustus jääb ööseks sisse
  • Politsei | Driftimine avalikel teedel pole lahe
  • Kultuur | Jänki, kes tegi Hiiumaa suuremaks
  • Sport | Hiiumaa aasta sportlased on Anni Kingsepp ja Stefan Kaibald
  • Persoon | Marge Vähter tegutseb kirega igal alal
  • Sattumise lugu | Ewa-Kaisa tuleb, kui Hiiumaa kutsub
  • Reportaaž | Louluiidlased peavad lugu julgest jorust
  • Lemmikloom | Kassi asemel võib ka tuhkrut pidada
  • Ajalugu | Kuidas ma Douglas Wellsi raamatut tõlkima sattusin
  • Loodus | Kõpu jugapuumets aina kasvab
  • 25 aastat tagasi | Purjus mees sattus sekeldustesse

