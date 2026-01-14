DIGILEHT | Hiiu Leht 15. jaanuaril

Hiiu Leht 15. jaanuaril
- Juhtkiri | Keegi ei kuula, keegi ei selgita
- Arvamus | Kiusamisest vabaks
- Arvamus | “Kultuurimajakas” on võimalus, mida ei tohi maha magada
- Tänavaküsitlus | Milliseid rahvakalendri tähtpäevi tähistad?
- Uudis | Hobitalu tragöödia: Kas tõesti on vaja hukata kõik linnud?
- Uudis | Kärdlas telefonipoodi murdnud mees läks kohtu alla
- Uudis | Loodavat riigikooli hakkab juhtima Maris Nõmmik-Kärtner
- Uudis | Talvise kutsega alustab ajateenistust üheksa Hiiumaa noort
- Uudis | Koduta loomade varjupaigateenuse hange kahel korral nurjunud
- Uudis | Hiiukeelsete juhtkirjade kogumik täienes
- Uudis | Vallavalitsus korraldas töö ümber
- Uudis | Toiduringluskapist kaob toit vaid loetud minutitega
- Uudis | Aasta kalaks valiti lest
- Uudis | Hiiumaa popimad nimed 2025: Paul ja Isabel
- Nööbist kinni | Tänavavalgustus jääb ööseks sisse
- Politsei | Driftimine avalikel teedel pole lahe
- Kultuur | Jänki, kes tegi Hiiumaa suuremaks
- Sport | Hiiumaa aasta sportlased on Anni Kingsepp ja Stefan Kaibald
- Persoon | Marge Vähter tegutseb kirega igal alal
- Sattumise lugu | Ewa-Kaisa tuleb, kui Hiiumaa kutsub
- Reportaaž | Louluiidlased peavad lugu julgest jorust
- Lemmikloom | Kassi asemel võib ka tuhkrut pidada
- Ajalugu | Kuidas ma Douglas Wellsi raamatut tõlkima sattusin
- Loodus | Kõpu jugapuumets aina kasvab
- 25 aastat tagasi | Purjus mees sattus sekeldustesse