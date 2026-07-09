Allpool avaldame katkendi raamatu esimestest peatükkidest.
AJALUGU
DAGO 50 | Katkend juubeliraamatust: Miks ei sobinud ö-täht jahtklubi nimesse?
Jahtklubi Dago 50. juubeliks ilmus mahukas raamat, mis räägib klubi ajaloost ja olulisematest seikadest, inimestest ja laevadest. Rikkalikult illustreeritud ja rohkete andmetega 244 leheküljelise raamatu idee käis välja Meelis Pielberg, peamiste autoritena on tiitellehel märgitud Jaano Martin Ots ja Raul Vinni, kuid materjali aitasid suuresti kokku panna Ain Tähiste ja Kai Kallas. Kirjastajaks Argo kirjastus ja kunstnik Vira Takinada.
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