ARVAMUS | Müra Kärdla linnas ja infomüra vallavalitsuses

Pärast arvamusloo avaldamist liigse müra teemal vastas Hiiumaa Vallavalitsus ligi kolmveerand aastat tagasi esitatud pöördumisele. Vastus oli viisakas, kuid jäi üldsõnaliseks ega pakkunud konkreetseid lahendusi.
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Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma lasteaiaõpetajat 1,0 koormusega.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 14.08.2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Tööle asumine 24. august 2026.
Täiendav info tel 502 3058.
Käina Kool otsib oma meeskonda 0,5 koormusega õppejuhti.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Kandideerimise tähtaeg: 6. august 2026.
Täiendav info: direktor Gerda Danieljants, tel 5194 1660, gerda@kaina.edu.ee
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