Ühel päeval saavad välised toetused otsa. See ei ole pessimistlik ennustus, vaid ratsionaalne paratamatus, millega iga kestlik kogukond peab varakult arvestama. Kui see päev kätte jõuab, jääb lauale vaid üks, sulgkerge, kuid samal ajal ränk küsimus: kas me ehitasime selle aja jooksul üles iseseisva ja tugeva omanikutundega kogukonna või pelgalt rea ühekordseid, kunstlikult elus hoitavaid projekte?
ARVAMUS
ARVAMUS | Hiiumaa järgmine areng algab omanikutundest
Mõnikord sünnivad kõige pikaajalisemad mõtted hoopis siis, kui ametlikus päevakorras on midagi sootuks muud. Hiidlaste Koostöökogu kahekümnes juubelikonverents sundis mind vaatama igapäevastest toetusmeetmetest, tabelitest ja taotlusvoorudest kaugemale. See pani küsima põhimõttelist küsimust: kuhu tüürib meie pikaajaline arengufilosoofia?
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