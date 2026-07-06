ARVAMUS | Hiiumaa järgmine areng algab omanikutundest

Ühel päeval saavad välised toetused otsa. See ei ole pessimistlik ennustus, vaid ratsionaalne paratamatus, millega iga kestlik kogukond peab varakult arvestama. Kui see päev kätte jõuab, jääb lauale vaid üks, sulgkerge, kuid samal ajal ränk küsimus: kas me ehitasime selle aja jooksul üles iseseisva ja tugeva omanikutundega kogukonna või pelgalt rea ühekordseid, kunstlikult elus hoitavaid projekte?