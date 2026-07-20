Kui seda mõõdupuud tõsiselt võtta, ei saa ka kohaliku omavalitsuse arengukava olla neutraalne haldusdokument, mis kirjeldab rahvastiku vähenemist kui paratamatust ja kohaneb sellega tehniliselt korrektselt.
ARVAMUS
ARVAMUS | Arengukava või hääbumise haldamise kava?
Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis sätestatud eesmärk tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade ei ole dekoratiivne sissejuhatus riigi tekstides. See on avaliku võimu sisuline mõõdupuu.
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- inglise keele õpetaja (0,14 ametikohta),
- väikerühma õpetaja (1. kl eesti keel ja matemaatika, 0,52 ametikohta),
- loodusainete õpetaja (0,81 ametikohta).
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