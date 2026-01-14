Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas on öelnud, et ministeerium on omavalitsustega arutanud peamiselt järgmise aasta veomahtusid. Tema sõnul ei ole hetkel hinnatõus plaanis, kuna veomahtu ei ole plaanis järgmisel aastal tõsta.
ARUTELU | Praamipiletite võimalik hinnatõus tekitab eriarvamusi
Hiiumaa ja mandri vahelise praamiühenduse teemalised arutelud toovad selgelt esile, et poliitikud on võimaliku hinnatõusu vastu, ettevõtjad oleksid nõus arutama mõõdukat kallinemist, kui sellega kaasneks graafiku tihedamaks muutmine.
