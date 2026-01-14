Jälgi meid
ARUTELU | Praamipiletite võimalik hinnatõus tekitab eriarvamusi

Hiiumaa ja mandri vahelise praamiühenduse teemalised arutelud toovad selgelt esile, et poliitikud on võimaliku hinnatõusu vastu, ettevõtjad oleksid nõus arutama mõõdukat kallinemist, kui sellega kaasneks graafiku tihedamaks muutmine.

Parvlaev Tiiu jäisel mereteel. | TS Laevad

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas on öelnud, et ministeerium on omavalitsustega arutanud peamiselt järgmise aasta veomahtusid. Tema sõnul ei ole hetkel hinnatõus plaanis, kuna veomahtu ei ole plaanis järgmisel aastal tõsta.

