29. juunil avalikustatud “Hiiumaa valla arengukava 2040+” ei püüa asju ilustada. Rahvaarv on Hiiumaal käinud allapoole juba aastast 2021 ja püsib nüüd veidi üle 8000 elaniku juures. Spetsialiste on raske leida ja hoida, suvi kannab majandust, talv pigem mitte. Paljud omavalitsused kirjutavad arengudokumente nii, nagu probleeme polekski. Hiiumaa vald seda teed ei valinud, ja see on iseenesest tunnustust väärt.
ARVAMUS
ARENGUKAVA 2040 | Aus, aga ettevaatlik vaade saare tulevikule
Hiiumaa vald pani avalikustamisele järjekordse pikaajalise arengukava. Dokument on aus ja hoolikalt läbimõeldud, kuid jätab vastuseta küsimuse, millega Hiiumaa maailmas ja Eestis silma paistma hakkab.
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Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma lasteaiaõpetajat 1,0 koormusega.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 14.08.2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Tööle asumine 24. august 2026.
Täiendav info tel 502 3058.
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