ARENGUKAVA 2040 | Aus, aga ettevaatlik vaade saare tulevikule

29. juunil avalikustatud “Hiiumaa valla arengukava 2040+” ei püüa asju ilustada. Rahvaarv on Hiiumaal käinud allapoole juba aastast 2021 ja püsib nüüd veidi üle 8000 elaniku juures. Spetsialiste on raske leida ja hoida, suvi kannab majandust, talv pigem mitte. Paljud omavalitsused kirjutavad arengudokumente nii, nagu probleeme polekski. Hiiumaa vald seda teed ei valinud, ja see on iseenesest tunnustust väärt.