Antti Leigri: Hiiumaa juhtimine kui kalasuitsutamise kunst

Aasta avanädalal rõõmustasime, et Hiiumaa on üks kolmest maakonnast, kus rahvaarv kasvab. Kohalik leht tõi sinna kõrvale teadmise, et sündide arv saarel oli mullu aegade väikseim ja volikogus kuulsime, et lapsi on koolides 50 võrra vähem kui aasta eest.