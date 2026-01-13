Jälgi meid
ALUSTATAKSE KOOSTÖÖD | Kanada ja Eesti partnerlus keskendub kogukonnakesksele puhtale energiale

Saarte Energiaagentuuri (EISEA) ja Kanada Victoria Ülikooli juhitud algatus Accelerating Community Energy Transformation (ACET) alustavad koostööd, mille raames viiakse läbi kolm põhjalikku uuringut kohaliku taastuvenergia lahenduste arendamiseks Lääne-Eesti saartel. Uuringud käsitlevad tehnilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte.
ACET/EISEA kohtumine (vasakult) Sulev Alajõe, Taavi Liivandi, Omar Jõpiselg, Cecilia Jaques, Curran Crawford, Üllar Laid ja Ryan Osterberg. | Foto: EISEA

