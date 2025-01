AHTO ILMAJUTUD | Oodata on lund, aga seegi jääb ajutiseks nähtuseks

Järgneva nädala jooksul on ilm jaanuari lõpu ja veebruari alguse kohta küllaltki soe. Siiski on oodata mõningat jahenemist ja tõenäoliselt näeb uuel nädalal mingil määral ka lund.

Paraku aga hetkel tundub, et see jääb ajutiseks nähtuseks.