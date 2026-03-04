Neljapäeval (5.03) tugevneb Poola kohal kõrgrõhuala. Meie taevas selgineb, tuul jääb vaiksemaks ja ilm on kevadine.
AHTO ILMAJUTUD
AHTO ILMAJUTUD | Nädal toob kuni kümme soojakraadi
Järgneva nädala aja ilm saab kõrgrõhkkonna mõjus olema võrdlemisi kevadine ja päikeseline. Teisalt aga takistab merejää veel õhu soojenemist ja rannikualade temperatuurid jäävad mitu kraadi madalamale kui rannikust eemal.
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 5. märtsil Juhtkiri | Märgates rohkem kui kord aastas Arvamus | Juhtmevaba* toimetuleku olulisus Arvamus | Kärdla Kooli kogukond seadis sihte aastaks...
HIIU LEHE MINUTID
Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
SPORT
Hooandja platvormil on alanud ühisrahastuskampaania, et viia lõpule dokumentaalfilm “Jää, mehed ja kuldnokk”, mis räägib Hiiumaaga seotud jääpurjetamislegendist Vello Jürjost ja filmi autorist, tema...
UUDISED
Transpordiameti andmetel külastas Eesti tuletorne 2025. aastal kokku 82 140 inimest, mis on viimase viie aasta madalaim näitaja. Võrreldes möödunud aastaga langes külastatavus 13,2%....