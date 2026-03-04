Jälgi meid
AHTO ILMAJUTUD | Nädal toob kuni kümme soojakraadi

Järgneva nädala aja ilm saab kõrgrõhkkonna mõjus olema võrdlemisi kevadine ja päikeseline. Teisalt aga takistab merejää veel õhu soojenemist ja rannikualade temperatuurid jäävad mitu kraadi madalamale kui rannikust eemal.
Avatar photo
Foto: Arabella Valtin

Neljapäeval (5.03) tugevneb Poola kohal kõrgrõhuala. Meie taevas selgineb, tuul jääb vaiksemaks ja ilm on kevadine.

