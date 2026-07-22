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AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Ilm läheb taas suvisemaks

Järgneva nädala aja ilm läheb taas rohkem suve suunas. Läheb soojemaks ja ka veidi kuivemaks.
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Foto: Eike Meresmaa

Neljapäeval (23.07) jääme kõrg- ja madalrõhkkonna vahele. Suuremat sadu ei tule, kuid üksikud hoovihmad on võimalikud. Tuul on rahulik ja päevasooja tuleb 16…20°C.

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