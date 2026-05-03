AHRENSI VAIM | Metsaülem, kes korraldas Hiiumaa metsad

Suuremõisa ümbruse metsades võib kohata üllatavalt tüsedaid eksootilise välimusega okaspuid, näiteks sitka kuuske, valget mändi ja siberi lehist, viimast lausa alleedena. Valge ehk euroopa nulg on siin kodunenud ja paljunenud sedavõrd hästi, et jõe läänekaldale on aukartust äratavate mõõtudega 120-aastaste vanurite ümber tekkinud terve “nulik”, suurusega üks hektar.