ÄÄREMAASTUMINE | Ükski saar ei ole saar

Hiiumaa on saar üksnes maateaduslikus mõttes. Eluliselt, majanduslikult, ühiskondlikult on ta osa tervikust, seotud tuhandete suuremate ja väiksemate ühendusniitidega. Nende ühenduste aluseks ei ole üksnes parvlaevad ja lennukid, vaid üldisem suhtumine. Kui saar jääb mõtteliselt äärealaks, mida on tore korraks külastada või eemalt ihaleda, siis hakkab ta peatselt oma elujõudu kaotama.