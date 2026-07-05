25 AASTAT TAGASI | Kaks päeva jetimöllu

Kaks päeva jetimöllu
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ARVAMUS
Vargamäe Andres võitles looduse ja naabriga. Tänapäeva Hiiumaal ei seisne võitlus enam uue maa harimises ega konfliktis naabriga – vaid selles, kuidas paremini majandada...
REISIKIRI
Eelmisel suvel võtsime plaani teha ratastega tiir ümber Hiiumaa, mööda võimalikult rannikul kulgevaid teid ja radasid. See plaan on jätk meie pere traditsiooniks kujunenud...
TERVIS
Viimasel ajal on tihti arutletud, kas kerge tervisehäda puhul on mõistlik pöörduda erakorralise meditsiini osakonna ehk EMO poole või minna perearsti juurde. Kuidas oleks...
SUVI
Igal hiidlasel on oma merelugu. Hiidlase ja kapteni tütrena voolab meri ka minu elust läbi mitmes kihis. Laintes kõlab kutse ja ahvatlus, seiklused ja...