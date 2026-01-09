Jälgi meid
VÕETI OMAKS | Toiduringluskapist kaob toit vaid loetud minutitega

Aasta lõpus paigaldatud toiduringluskapp on hiidlaste poolt väga hästi vastu võetud hoolimata sellest, et kohalikud ettevõtted sellel esialgu mõtet ei näinud.
Avatar photo
Hiiumaa Toiduringlus juhatuse liikme Siiri Kaldma sõnul võetakse kapist toit ära loetud minutitega. | Foto: Arabella Valtin

Toiduringluskapp Kärdlas Tormi poe juures on olnud avatud pisut alla kuu ja juba väga soojalt vastu võetud, mida näitab kasvõi suur huviliste arv sotsiaalmeedias ja see, kui kiiresti toit uuele ringile jõuab. Tõsi, inimeste liigne usinus tekitab vahel kommenteerijates ka tusameelt. 

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Hiidlased hakkavad rakette ehitama

Spordiaasta parimad

11 tundi ago

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Männamaal voolas bensiin põrandale, Kärdlas suitses pesumasin

Hiiumaa päästjad käisid neljapäeval kahel väljakutsel, kui Männamaa külas levis majas kütuse lõhn ning Kärdlas suitses elamu vannitoas pesumasin, teatas Lääne päästekeskus.

12 tundi ago

GALERIID

HIIUMAA SPORDIAASTA TÄHED 2025 | Tunnustati aasta parimaid sportlasi ja spordisündmusi

Hiiumaa Spordiliit tunnustas neljapäeval pidulikul auhinnagalal Hiiumaa Spordikeskuses möödunud aasta silmapaistvamaid sportlasi ja spordisündmusi, kes hoiavad ja arendavad oma pühendumuse, töö ja eeskujuga Hiiumaa...

12 tundi ago

ARVAMUS

OSA 2 | Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist?

Minu repliik “Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist” tekitas sotsiaalvõrgustikes üsna elava diskussiooni. See viitab sellele, et see teema väärib tõsisemat arutelu.

14 tundi ago