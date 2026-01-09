VÕETI OMAKS | Toiduringluskapist kaob toit vaid loetud minutitega

Toiduringluskapp Kärdlas Tormi poe juures on olnud avatud pisut alla kuu ja juba väga soojalt vastu võetud, mida näitab kasvõi suur huviliste arv sotsiaalmeedias ja see, kui kiiresti toit uuele ringile jõuab. Tõsi, inimeste liigne usinus tekitab vahel kommenteerijates ka tusameelt.
Hiiumaa päästjad käisid neljapäeval kahel väljakutsel, kui Männamaa külas levis majas kütuse lõhn ning Kärdlas suitses elamu vannitoas pesumasin, teatas Lääne päästekeskus.
Hiiumaa Spordiliit tunnustas neljapäeval pidulikul auhinnagalal Hiiumaa Spordikeskuses möödunud aasta silmapaistvamaid sportlasi ja spordisündmusi, kes hoiavad ja arendavad oma pühendumuse, töö ja eeskujuga Hiiumaa...
Minu repliik “Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist” tekitas sotsiaalvõrgustikes üsna elava diskussiooni. See viitab sellele, et see teema väärib tõsisemat arutelu.