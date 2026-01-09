VÕETI OMAKS | Toiduringluskapist kaob toit vaid loetud minutitega

Toiduringluskapp Kärdlas Tormi poe juures on olnud avatud pisut alla kuu ja juba väga soojalt vastu võetud, mida näitab kasvõi suur huviliste arv sotsiaalmeedias ja see, kui kiiresti toit uuele ringile jõuab. Tõsi, inimeste liigne usinus tekitab vahel kommenteerijates ka tusameelt.