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UUDISED

VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 15. oktoobril

Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 15. oktoobril 2026 kell 15 Kärdlas.
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PÄEVAKORD

1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

2. Hiiumaa Vallavolikogu 18.06.2026 otsuse nr 41 „Pärna külas Liini ja lähiala kinnistute detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ muutmine
Ettekandja: planeeringuspetsialist Mai Julge

3. Hoonestusõiguse lõpetamine (Turu tn 1 kinnistu, Kärdla)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas

4. Hoonestusõiguse lõpetamine (Hiiu tn 1a kinnistu, Kärdla)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas

5. Esindaja nimetamine Hiiumaa Gümnaasiumi ja rakendusliku kolledži (HIIG+) nõunike kogusse
Ettekandja: abivallavanem Liisi Mäeumbaed

6. Hiiumaa Vallavolikogu 11.12.2025 otsuse nr 15 „Esindajate nimetamine hoolekogudesse ja nõukogudesse“ muutmine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Anu Pielberg

7. Hiiumaa valla arengukava 2040+ (II lugemine)
Ettekandjad: rahandusosakonna juhataja Anneli Merendi, arendusspetsialist Mihkel-Emil Mikk

8. Hiiumaa valla eriarsti, üldarsti ja perearsti toetuse maksmise kord (II lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, sotsiaalosakonna juhataja Pille Näksi

9. Muud küsimused

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