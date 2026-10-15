VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 15. oktoobril

PÄEVAKORD
1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja
2. Hiiumaa Vallavolikogu 18.06.2026 otsuse nr 41 „Pärna külas Liini ja lähiala kinnistute detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ muutmine
Ettekandja: planeeringuspetsialist Mai Julge
3. Hoonestusõiguse lõpetamine (Turu tn 1 kinnistu, Kärdla)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas
4. Hoonestusõiguse lõpetamine (Hiiu tn 1a kinnistu, Kärdla)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas
5. Esindaja nimetamine Hiiumaa Gümnaasiumi ja rakendusliku kolledži (HIIG+) nõunike kogusse
Ettekandja: abivallavanem Liisi Mäeumbaed
6. Hiiumaa Vallavolikogu 11.12.2025 otsuse nr 15 „Esindajate nimetamine hoolekogudesse ja nõukogudesse“ muutmine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Anu Pielberg
7. Hiiumaa valla arengukava 2040+ (II lugemine)
Ettekandjad: rahandusosakonna juhataja Anneli Merendi, arendusspetsialist Mihkel-Emil Mikk
8. Hiiumaa valla eriarsti, üldarsti ja perearsti toetuse maksmise kord (II lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, sotsiaalosakonna juhataja Pille Näksi
9. Muud küsimused