Ermo Mäeotsa sõnul sai ettevõtmine alguse möödunud aastal, kui Hiiumaa muuseumi juht pöördus Naaditeatri poole ettepanekuga kavandada etendus Tahkuna tuletorni juurde.
KULTUUR
UUS LAVASTUS | Naaditeater toob suvelavastuse Tahkuna tuletorni
Hiiumaa tuletornide aasta toob suvel Tahkuna tuletorni hoovi teatri, kui Naaditeater toob vaatajateni soomerootsi kirjaniku Tove Appelgreni näidendi “Majakavahi tüdrukud”, lavastajaks Ermo Mäeots.
Veel lugemist:
UUDISED
Kohe samal päeval, kui temperatuur tõusis plusspoolele, saabusid saartele esimesed kevadekuulutajad, andes märku kevade lähenemisest.
UUDISED
Vaatamata väga külmale ja lumisele ilmale, oli tänavune veebruar Ristnas aegade kõige päikeselisem, kui päike paistis seal 94 tundi. Päikesepaiste kestust hakati Ristnas mõõtma...
TEEMA
Kunagi, umbes 15 aastat tagasi, kui jääteed olid veel ametlikult avatud, oli mul üks esimene elektriratas, millel olid naelkummid. Siis tekkis mõte, et sõidan...
UUDISED
Pruulikoja seminariruumis toimunud Kärdla Linna Seltsi korraldatud keskväljaku-teemalises mõttelaboris lõi kaasa peaaegu kolmkümmend inimest ja mõtetest puudus ei olnud.