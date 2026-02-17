UUED ARENGUD | Viscosa Kultuuritehase uus hotell saab nimeks 4Sterni

Viscosa kultuuritehase juhi Marco Pärteli sõnul oli nimepakkumisi pea 400 ning 4Sterni pakkus välja kohalik inimene.
Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodu jätkab koostööd Hiiumaa vallaga ja lõpusirgel on kolimine uutesse parematesse ruumidesse.
SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liikme Romet Keskla sõnul möödus Helsingis toimunud Vene Båt meremess üldjoontes edukalt, ehkki külastajate arv jäi varasemate aastatega võrreldes tagasihoidlikumaks.
KK Askus/Jetoil Hiiumaa Spordikooli U16 poisid lõpetasid Riias põhihooaja kolmanda ja viimase etapi mitme võiduga.
Alates 1. aprillist muutub Kärdla raamatukokku sisenemise kord iseteeninduse ajal. Lisaks senisele ID-kaardiga tuvastamisele tuleb sisestada uksel ka PIN kood.