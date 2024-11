Urmas Rämmal – Hiiumaa meierist Saaremaa diskoriks

Ilmselgelt ei ole Saaremaal väga palju selliseid inimesi, kes ei teaks Emmastest pärit Urmas Rämmalit. Aga kindlasti on palju neid, kes ei tea, et kauaaegne raadiohääl ja tuntud diskor on tegelikult elupõlisest meierite suguvõsast ja isegi piimandust õppinud.