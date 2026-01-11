Jälgi meid
HL bänner

ULGUHIIDLANE

ULGUHIIDLANE | Kliiniline psühholoog Harriet on pöördumatu optimist

Pimedal ajal muutub teadlik ja hooliv tugi vaimse tervise hoidmisel eriti tähenduslikuks. Seda teab vabariigi üks värskemaid kliinilisi psühholooge Harriet Sammal väga täpselt.

Avatar photo
leiab ka keerukates olukordades midagi head

Hiiumaa tähendab Harrieti jaoks eelkõige iseendaga ühenduses olemist. Hetkel, mil praamilt maha sõites saar teda vastu võtab, katkeb justkui pidev valmisolek reageerida. Tänapäeva ühiskond on tema sõnul nõudlik ja kiire, kuid Hiiumaal tekib haruldane võimalus olla päriselt kohal ja seda vaid iseenda jaoks.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ARVAMUS

KOLUMNIST | Saar vajab koole ja tuletorne

Head Hiiumaa tuletornide aastat!

4 tundi ago

TEEMA

VAJALIK ABI | Invarust leiab tuge iga mure jaoks

Hiljuti kirjutas Hiiu Lehele lugeja, kes kiitis Invaru poodi Käinas, ilma milleta oleks paljude hiidlaste elu kõvasti keerulisem. Käisime kaemas, kuidas väike pood aidata...

4 tundi ago

TEEMA

DOUGLASE ALGATUS | Hee-yew-maw tuletorniring pani aluse Hiiumaa turismimarsruutidele

Ameeriklasest rahukorpuslane Douglas Wells, kellest möödunud aastal suisa näidend tehti, on jätnud Hiiumaa kultuuriellu suure jälje. Üheks osaks sellest on Tuletorniringi loomine ehk üks...

22 tundi ago

IN MEMORIAM

MÄLESTAME | Lahkunud on Douglas Wells (27.11.1963 – 14.10.2025)

Douglas Wellsi poeg Harry ütles Hiiu Lehele, et isa surma põhjuseks olid südameprobleemid. Teda jäid leinama poeg ja ema Paula Wells.  Wells oli pärit...

23 tundi ago