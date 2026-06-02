Arhitekt Indrek Laose ja kunstnik Roman Matkiewiczi koostatud tuletornide teemalise näituse avamisel tervitasid külalisi Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja, näituse kuraator Indrek Laos ning Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel.
UUDISED
TUTVUSTATI TULETORNE | Hiiumaal algas Euroopa tuletornide võrgustiku aastakohtumine
Hiiumaal Orjakus algas esmaspäeval näituse “Tulesõnumid” piduliku avamisega Euroopa tuletornide võrgustiku (European Route of Lighthouses) kolmas aastakoosolek. Lisaks iga-aastase üldkoosoleku pidamisele tutvuvad 13 Euroopa mereriiki ühendava organisatsiooni liikmed Hiiumaa tuletornide ja vaatamisväärsustega ning kohtuvad vallajuhtide ja kohalike ettevõtjatega.
Veel lugemist:
KULTUUR
Uue esietendusega täitis Naaditeater krimikomöödia kriteeriumi: laip oli ja nalja sai.
SPORT
Elamuskeskuse Tuuletorn ronimisseinal lõppenud noorte karikasarja “Noor Tiputegija 2025/26” üldvõitjateks tulid Rosaly Ristmägi, Maxwell-Maru Romano, Tikva Tikerpalu, Eerik Martin, Merilin Telvik ja Lembit Kogerma....
SPORT
Jahtklubi Dago noorpurjetajad osalesid nädalavahetusel Roomassaares peetud Garmin Purjetamise Võistlussarja avaetapil, Saaremaa Merispordi Seltsi 100 regatil. Kolme päeva jooksul õnnestus purjetada kõik planeeritud üheksa...
SPORT
Hiidlane Martin Paasoja krooniti Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonna kaptenina korvpalli Eesti meistriks, kui tartlased alistasid finaalseeria otsustavas viiendas mängus BC Kalev/Cramo 85:65...