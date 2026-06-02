TUTVUSTATI TULETORNE | Hiiumaal algas Euroopa tuletornide võrgustiku aastakohtumine

Hiiumaal Orjakus algas esmaspäeval näituse “Tulesõnumid” piduliku avamisega Euroopa tuletornide võrgustiku (European Route of Lighthouses) kolmas aastakoosolek. Lisaks iga-aastase üldkoosoleku pidamisele tutvuvad 13 Euroopa mereriiki ühendava organisatsiooni liikmed Hiiumaa tuletornide ja vaatamisväärsustega ning kohtuvad vallajuhtide ja kohalike ettevõtjatega.