Jälgi meid
HLREIS

UUDISED

TUNNUSTUS | Kaks Hiiumaa ettevõtet nomineeriti Eesti parimate väikeettevõtete konkursil

Hiiumaa ettevõtted OÜ Tiit-Reisid ja Kärdla Resto OÜ on nomineeritud Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) konkursil “Eesti Ettevõtlik Vaim 2025”, kus tunnustatakse eelmise aasta parimaid väikeettevõtteid üle Eesti. Konkursil kandideeris ligi 50 erialaühendust.
Avatar photo
Fotod: Teele Rehe ja Raul Vinni

Hiiumaa reisi- ja logistikaettevõte Tiit-Reisid nomineeriti kategoorias “Põlvkondade ühisjõud”, kus tunnustatakse ettevõtteid, mille tegevuses osaleb pere mitu põlvkonda. Tiit-Reisid on reisihuvilisi teenindanud juba 35 aastat.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

POLITSEI

POLITSEI TULETAB MEELDE | Alaealised jalgratturid peavad kandma kiivrit

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 11 korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati neli väärteomenetlust ja politsei sai seitse väljakutset. Järelevalve alla toimetati kainenema kaks inimest.

14 tundi ago

TEEMA

NAISTEPÄEV | Hiiumaa mees on praktiliselt romantiline

Naistepäev on ajalooliselt Eestis au sees olnud. Ikka tehakse kingitusi ja peetakse meeles. Hiiu Leht uuris meeste käest, kuidas nemad oma kaaslast sel päeval...

2 päeva ago

KIRI SAARELT

KIRI RABASAARELT | Rabasaarel piisavalt kaua vaikuses istudes leiavad paljud mured lahenduse

Kui ma kirjaga esmakordselt algust tegin, plaanisin kirjutada Paljassaarest – poolsaarest Põhja-Tallinna linnaosas. Pealinnas elades olin leidnud enda jaoks oma salakoha, oaasi keset müra,...

3 päeva ago

PILTUUDIS

PILTUUDIS | Naistepäeva eel avati Kärdlas uus lillepood

Tormi Konsumis avati reedel uus lillepood Kanarbik.

3 päeva ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×