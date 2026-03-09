Hiiumaa reisi- ja logistikaettevõte Tiit-Reisid nomineeriti kategoorias “Põlvkondade ühisjõud”, kus tunnustatakse ettevõtteid, mille tegevuses osaleb pere mitu põlvkonda. Tiit-Reisid on reisihuvilisi teenindanud juba 35 aastat.
UUDISED
TUNNUSTUS | Kaks Hiiumaa ettevõtet nomineeriti Eesti parimate väikeettevõtete konkursil
Hiiumaa ettevõtted OÜ Tiit-Reisid ja Kärdla Resto OÜ on nomineeritud Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) konkursil “Eesti Ettevõtlik Vaim 2025”, kus tunnustatakse eelmise aasta parimaid väikeettevõtteid üle Eesti. Konkursil kandideeris ligi 50 erialaühendust.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 11 korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati neli väärteomenetlust ja politsei sai seitse väljakutset. Järelevalve alla toimetati kainenema kaks inimest.
TEEMA
Naistepäev on ajalooliselt Eestis au sees olnud. Ikka tehakse kingitusi ja peetakse meeles. Hiiu Leht uuris meeste käest, kuidas nemad oma kaaslast sel päeval...
KIRI SAARELT
Kui ma kirjaga esmakordselt algust tegin, plaanisin kirjutada Paljassaarest – poolsaarest Põhja-Tallinna linnaosas. Pealinnas elades olin leidnud enda jaoks oma salakoha, oaasi keset müra,...
PILTUUDIS
Tormi Konsumis avati reedel uus lillepood Kanarbik.