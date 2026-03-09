TUNNUSTUS | Kaks Hiiumaa ettevõtet nomineeriti Eesti parimate väikeettevõtete konkursil

Hiiumaa ettevõtted OÜ Tiit-Reisid ja Kärdla Resto OÜ on nomineeritud Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) konkursil “Eesti Ettevõtlik Vaim 2025”, kus tunnustatakse eelmise aasta parimaid väikeettevõtteid üle Eesti. Konkursil kandideeris ligi 50 erialaühendust.