TÖÖTUKASSA | Hiiumaal peab tööotsija tööandja tähelepanu püüdmiseks rohkem vaeva nägema

Tööpuudus ja tööjõupuudus

Eesti töötukassa Hiiumaa osakonna teenusekonsultant Ülle Mänd nendib, et Hiiumaal on nii tööpuudust kui ka tööjõupuudust.

“Hiiumaal ei ole suuri koondamisi olnud, tänavu on mai jooksul töö kaotanud seetõttu vaid kolm inimest. Murelikuks teeb aga tööpakkumiste väike number – töökohtade arv on võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenenud,” ütleb Mänd. Praegu on töötukassal vahendada 12 töökohta, mullu mais oli see arv 29. “Varasematel aastatel oli palju töökohti plastitööstusest. Selle valdkonna tööandjad on uute töötajate leidmisel ettevaatlikud, küll aga otsitakse mehaanikuid ja seadistajaid. Tööotsijad peavad olema aktiivsed ja paindlikud, et tööandjatele silma jääda.”

Pikka aega on Hiiu maakonnas püsinud tööpuudus kokkade, kondiitrite ja hooldajate ametialadel. Samuti on keeruline leida autoremondi mehaanikuid, plastitööstuse tootmisliinide seadistajaid, rahvusvaheliste vedude autojuhte, eriarste ja õpetajaid. Tööjõu ülejääk on aga tee-ehitajate, ehituse lihttööliste, andmesisestajate, sekretär-asjaajajate, elektri- ja elektroonikaseadmete koostajate ametikohadel. Ülejääk on tekkinud töömahtude vähenemise ja ettevõtete sulgemise tõttu.

Koolilõpetajatel puudub valmisolek töötada omandatud hariduse valdkonnas.

„Teatud ametikohtade täitmine on keerukas. Näiteks kokkade ja kondiitrite töö nõuab head füüsilist vormi ja kiirust ning nende töö on hooajaline. Koolilõpetajatel puudub aga valmisolek töötada omandatud hariduse valdkonnas,” ütleb Mänd. „Vähesed tööotsijad soovivad töötada vahetustega – näiteks kui ettevõte töötab kolmes vahetuses, on kõige keerulisem leida inimesi öisesse vahetusse. Töötamist takistavad ka harv bussigraafik, palgaootused, tervislikud põhjused ja elanikkonna vananemine. Vahetustega tööd takistavad alaealised lapsed ning rohkem soovitakse töötada osalise tööajaga, saada kaugtööd, vabalt valitud tööaega või tööaega kella 8–17. Aina olulisemad on tööandja pakutavad hüved ja karjäärivõimalused ning samuti ootavad kandideerijad tööandjalt tagasisidet.”

Automatiseerimine töökohtade massilist kadumist ei näita

Järjest enam automatiseerivad tööandjad oma ettevõtteid ka Hiiumaal, sest see võimaldab osas ettevõtetes vähendada töötajate arvu ning muuta töö füüsiliselt kergemaks. „Tehisintellekti areng mõjutab üha enam eri ametikohtade tööprotsesse ning on möödapääsmatu, et ühel hetkel kaovad teatud ametikohad praegusel kujul, näiteks plastitööstuse lihttööliste töökohad seoses liinide automatiseerimisega ning teenindajate ametid kaubanduses seoses iseteeninduskassadega,” räägib Mänd. See aga ei tähenda tema sõnul massilist töökohtade kadumist, pigem muutub töölaad ning tööjaotus inimese ja tehisintellekti vahel. Samal ajal tekib ka uusi töökohti, sest üha kiiremini kasvab vajadus spetsialistide järele, kes oskavad tehisintellekti süsteeme arendada ja hallata.

Mänd lisab, et seoses elanikkonna vananemisega kasvab sotsiaalvaldkonna töökohtade arv. Põhikoolidesse ja alghariduse süsteemi vajatakse rohkem õpetajaid, eripedagooge ja tugiisikuid. Aina enam eelistatakse kaugtöövõimalusi ning pakutakse oma teenuseid ettevõtjana. Turismi kõrghooaeg algab Hiiumaal juuni teisest poolest ja kestab augusti keskpaigani. „Suvine turismiperiood soodustab hooajaliste ametikohtade teket, kuid aastaringset hõivatust need Hiiumaa püsielanikele ei taga,” möönab ta. „Samas on tänu renoveerimistoetustele paranenud meie ehitussektori olukord ning ehitustöödel osalevad lisaks kohalikele väikeettevõtetele ja eraettevõtjatele ettevõtted väljastpoolt Hiiumaad.”

Tänapäeva tööturul on tööandjatel järjest keerulisem vastata töötajate ootustele. Tootmisettevõtted ei saa alati pakkuda päevast tööaega, kuna töö toimub sageli vahetustes. Samal ajal on ettevõtetel keeruline palgatõusu planeerida, mistõttu keskendutakse pigem kulude optimeerimisele ja tööprotsesside tõhustamisele. Üha enam investeeritakse tehnoloogia kaasajastamisse ning püütakse vähendada füüsilist töökoormust. Tööandjad pakuvad võimalusel ka õppimisvõimalusi, et toetada töötajate arengut ning suurendada tööandja atraktiivsust tööturul.

Töötukassa aitab leevendada tööjõupuudust ja töötuse määra tõusu mitmete teenuste ja tegevustega. „Nõustame tööandjaid, kuidas töötajaid leida ja hoida, ning toetame neid nii oskuste arendamisel kui ka töökohtade kohandamisel ja vajadusel koondamise protsessis. Korraldame tööandjatele veebinare, infopäevi ja värbamispäevi, mille käigus tutvustame meie teenuste paketti. Samuti teeme koostöökohtumisi ja ettevõtete külastusi, et luua vahetu kontakt ja pakkuda sihipärast tuge,” loetleb Mänd.

Noorte spetsialistide ligimeelitamiseks on samme astunud nii töötukassa kui ka kohalikud omavalitsused ja tööandjad. Näiteks maksab Hiiumaa vald toetust kuni 35-aastastele kõrgharitud spetsialistidele, kes asuvad tööle valla haridus- või tervishoiuasutustesse. Tööandjad pakuvad noortele praktikakohti, et anda esmast töökogemust ja tutvustada valdkonna võimalusi. Lisaks korraldab töötukassa igal aastal virtuaalse töö- ja karjäärimessi, kus noored saavad kuulata loenguid ning tööandjad tutvustada oma ettevõtteid ja töövõimalusi. Need tegevused aitavad muuta tööturgu noortele atraktiivsemaks.

Mida uurib tööjõuvajaduse baromeeter?

Tööjõuvajaduse baromeetri põhjal koostatud lühiajaline tööjõuvajaduse prognoos annab ülevaate, millistele ametialadele on kõige keerulisem töötajaid leida ja milliste ametialade esindajaid on tööturul üle. Hindamist tehakse kaks korda aastas, kevadel ja sügisel.

Hindamisel vaadeldakse tööturu üldiseid suundumusi, mis tähendab, et baromeeter ei arvesta hooajalisust, ning lähtutakse tööandja vaatest. Prognoosi koostavad maakonna tasandil töötukassa maakondlikud osakonnad, kaasates võimalusel eksperte väljastpoolt töötukassat.

Hiiumaa – https://www.tootukassa.ee/et/baromeeter/poster?period=395&area=2

