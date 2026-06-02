Viimase etapi võitjateks tulid noorimate tüdrukute arvestuses Rosaly Ristmägi ja poiste seas Maxwell-Maru Romano. 2013–2015 sündinud tüdrukutest oli parim Tikva Tikerpalu ning poistest Eerik Martin. Vanimas vanusegrupis võitsid finaaletapi Merilin Telvik ja Robin Reede.
TIPUTEGIJAD | Tuuletornis selgusid hooaja parimad ronijad
Elamuskeskuse Tuuletorn ronimisseinal lõppenud noorte karikasarja “Noor Tiputegija 2025/26” üldvõitjateks tulid Rosaly Ristmägi, Maxwell-Maru Romano, Tikva Tikerpalu, Eerik Martin, Merilin Telvik ja Lembit Kogerma. Kaheksa etappi kestnud sarjas osales hooaja jooksul kokku 23 noort ronijat.
