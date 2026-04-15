Jälgi meid
HLREIS

TÄNAVAKÜSITLUS | Millest tunned Hiiumaal puudust?

Avatar photo
Fotod: Eike Meresmaa

Matti

Kõik on ju nagu olemas. Kui tahan sportida, lähen spordihoonesse. Eriarsti juurde, kui on vaja minna, siis lähen mandrile. Kultuuri vaatan internetist ja töö on olemas. Polegi rohkem vaja.

 

Tormi

Mitte millestki ei tunne puudust. Kui midagi vaja, siis teen ise.

 

Helisa

Üks sushi-koht võiks olla, see oleks hea. Uut kultuurimaja tahaks ka. 

 

Sirje

Siin on palju asju, mis on puudu. Samas on jälle kõik olemas, on mõnus ja rahulik. Kui keegi midagi tahab, siis on võimalik saada.

 

Maie

Teatreid võiks rohkem olla. Mis kasu Viskoosa teatrietendustest, kui sinna ilma autota ei saa. Uut kultuurimaja ja teatribussi on vaja.

 

Ulvar

Kõik on olemas, olen kõigega rahul. Me aasta aega tagasi kolisime Hiiumaale tagasi, linnast tulles tajusime, et võiks olla rohkem toidukette. Näiteks Maxima võiks siin olla. 

 

Maria

Elan ise Soomes, kõrvalise pilguga vaadates oleks heaks eluks vaja lastele tegevusi – mänguväljakuid, skate-parke, lastehoidusid. Ma ei tea, kas Hiiumaal neid juba on.

 

Elmo

Spaad oleks vaja, et oleks ujumine ja protseduurid, nagu spaas ikka. Muidu on kõik hästi ja olemas. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

UUDISED

TEAVITUS | Kaitseliit ja liitlaste üksused harjutavad Hiiumaal

Hiiumaa maakaitse ülem major Tanel Kapper annab teada, et kuni 23. aprillini viibivad Hiiumaal liitlaste üksused, kes teevad erinevaid väljaõppeharjutusi.

4 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 16. aprillil

Hiiu Leht 16. aprillil Juhtkiri | Mida teha lastega? Arvamus | Hiidlased ja saarlased: keskmiselt samasugused Arvamus | Kes kaitseb metsakasvatajate tehtud tööd? Üleskutse...

6 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 16.04.2026 (69)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

6 tundi ago

UUDISED

ERIARVAMUSED JÄTKUVAD | Kärdla lasteaia hoolekogu juht astus tagasi

Viimastel kuudel lasteaia ehituse ja varjendi rajamise teemadel ettepanekuid teinud Kärdla lasteaia hoolekogu jäi juhita, kui senine juht Roman Lukas tagasi astus.

6 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×