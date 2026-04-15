TÄNAVAKÜSITLUS | Millest tunned Hiiumaal puudust?

Matti

Kõik on ju nagu olemas. Kui tahan sportida, lähen spordihoonesse. Eriarsti juurde, kui on vaja minna, siis lähen mandrile. Kultuuri vaatan internetist ja töö on olemas. Polegi rohkem vaja.

Tormi

Mitte millestki ei tunne puudust. Kui midagi vaja, siis teen ise.

Helisa

Üks sushi-koht võiks olla, see oleks hea. Uut kultuurimaja tahaks ka.

Sirje

Siin on palju asju, mis on puudu. Samas on jälle kõik olemas, on mõnus ja rahulik. Kui keegi midagi tahab, siis on võimalik saada.

Maie

Teatreid võiks rohkem olla. Mis kasu Viskoosa teatrietendustest, kui sinna ilma autota ei saa. Uut kultuurimaja ja teatribussi on vaja.

Ulvar

Kõik on olemas, olen kõigega rahul. Me aasta aega tagasi kolisime Hiiumaale tagasi, linnast tulles tajusime, et võiks olla rohkem toidukette. Näiteks Maxima võiks siin olla.

Maria

Elan ise Soomes, kõrvalise pilguga vaadates oleks heaks eluks vaja lastele tegevusi – mänguväljakuid, skate-parke, lastehoidusid. Ma ei tea, kas Hiiumaal neid juba on.

Elmo

Spaad oleks vaja, et oleks ujumine ja protseduurid, nagu spaas ikka. Muidu on kõik hästi ja olemas.