TÄNAVAKÜSITLUS | Kas viimase aja vahejuhtumite valguses kardate droone rohkem ja mis tuleb teha, kui äkki drooni näete?

Aasa

Drooni ma ei karda. Kui peaksin siiski drooni kohtama, siis ma teavitan, kuhu vaja.

Milvi

Kui ma drooni peaksin nägema, siis muud ei oska teha, kui et helistan politseisse.

Kristi

Hirm peale ei tule. Aga mida teha, ei oska vastata.

Janika

Ei karda. Kui üle meie praegu lendaks, siis ma teataks, aga ei tea, kuhu. Kui tuleks vaenlase droon, siis oleks ka häire juba ja sellel teavitusel on telefoninumber, kuhu helistada.

Gennadi

Ei karda. Kui näen, siis varjun, kasvõi poodi. Pikemas perspektiivis ei oska öelda, mida teha.

Triinu

Ei karda. olevalmis.ee lehelt ja valla kodulehelt saab kõik teada, mis vaja. Kui inimene leiab maast drooni, siis ei tohi seda näppida, vaid käituda nagu tundmatu lõhkekehaga ning helistada 112.

Marina

Ei karda. Kui peaks seda nägema, siis kohe ei tea, mida teha. Näiteks võiks pere kaasa võtta ja varjuda.

Aare

Ei karda. Kui ta peaks meil pea kohale tulema, siis mida teha, ei tea, aga ei karda ka.