SUUR TUNNUSTUS | Hiidlane Joosep Niit “Kogukonna hing 2026” finalistide seas

Maalehe ja Coopi korraldatavale konkursile esitasid kogukonnad sel aastal koguni 132 inimest. Nende seast valiti välja kümme finalisti. Hiiumaalt jõudis finalistide sekka Hiiumaa põllupäeva eestvedaja Joosep Niit, kes on andnud hoo sisse saare põllumajanduse ja kogukonnaelu arendamisele. Hiiumaa Põllupäev on toimunud juba kaks suve järjest ning tuleb tänavu kolmandat korda 22. augustil. Samuti veab Joosep Niit eest ka Hiiumaa Põllumeeste Liitu, mis sündis tema sõnul praktilisest vajadusest anda Hiiumaa põllumajandusele tugevam ja nähtavam hääl ning luua võimalused nii koostööks kui ka toetuste taotlemiseks.
