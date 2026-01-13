Prokuratuuri avalike suhete talituse nõunik Gerli Vaher sõnul on kogutud tõendite järgi alust arvata, et Janar Kaljula tungis 26. detsembril 2024. a sisse Kärdla linnas asuvasse kauplusesse ning võttis sealt 46 mobiiltelefoni. Kahju kokku ligikaudu 34 000 eurot.
SÜÜDISTATAKSE MITMES KURITEOS | Kärdlas telefonipoodi murdnud mees läks kohtu alla
Kärdla kohtumajas peeti esmaspäeval kohut Janar Kaljula üle, kes süüdistuse kohaselt tungis Kärdlas Telia kauplusesse ja võttis sealt 46 mobiiltelefoni. Lisaks süüdistatakse meest mitmes teises varguses ja vägivallatsemises.
