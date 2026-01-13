Jälgi meid
HL bänner

UUDISED

SÜÜDISTATAKSE MITMES KURITEOS | Kärdlas telefonipoodi murdnud mees läks kohtu alla

Kärdla kohtumajas peeti esmaspäeval kohut Janar Kaljula üle, kes süüdistuse kohaselt tungis Kärdlas Telia kauplusesse ja võttis sealt 46 mobiiltelefoni. Lisaks süüdistatakse meest mitmes teises varguses ja vägivallatsemises.

Avatar photo

Prokuratuuri avalike suhete talituse nõunik Gerli Vaher sõnul on kogutud tõendite järgi alust arvata, et Janar Kaljula tungis 26. detsembril 2024. a sisse Kärdla linnas asuvasse kauplusesse ning võttis sealt 46 mobiiltelefoni. Kahju kokku ligikaudu 34 000 eurot.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

SELGUS UUS KOOLIJUHT | Hiiumaal loodavat riigikooli hakkab juhtima Maris Nõmmik-Kärtner

Haridus- ja Teadusministeerium valis konkursiga Hiiumaa uue riigikooli juhiks Maris Nõmmik-Kärtneri, kes asub ametisse 10. veebruaril. Ta käivitab uue riigikooli, mis alustab õpet 1....

2 tundi ago

UUDISED

TUVASTATI LINDUDE GRIPP | Hiiumaal Nuudi Hobitalus hukatakse kõik linnud

Hiiumaal Sääre külas tuvastati lindude gripp Nuudi Hobitalus, kus peeti kokku umbes 100 erinevasse liiki kuuluvat lindu.

2 tundi ago

UUDISED

LUND JAGUB | Kassaris mõõdeti lumikatte paksuseks 24 sentimeetrit

Ilmateenistuse andmetel mõõdeti esmaspäeva hommikul Hiiumaal Kassari seirejaamas lume paksuseks 24 cm. Ristna seirejaamas oli samal ajal kaheksa cm lund. Lisaks on ilmahuviliste vaatluste...

22 tundi ago

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Tormiga lahti tulnud katusekate takistas kütmist

9. jaanuaril kell 20.03 said päästjad väljakutse Kärdlasse Tiigi põiku, kus elumaja korstna juurest oli tulnud lahti katusekate, mis oli otsapidi korstnas. Katuse renoveerimine...

1 päev ago