Jälgi meid
HLREIS

UUDISED

SÜDAMEASI | Jäätee mandrile valmis hobikorras

Kutseline kalur Marko Mänd on tänu külmale talvele tekkinud võimalusele võtnud enda südameasjaks mandri ja Hiiumaa vahelise jäätee rajamise.

Avatar photo
Marko Mänd rajas Topu ja Sarve vahelise jäätee. | Foto: Arabella Valtin

Päästetöötaja ja kutselise kaluri taustaga Markol on merega seoses palju teadmisi ja kogemusi. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

KÕNEKAS | Soosteri mälestusmärgi ideekonkursil osaleb veerandsada Eesti kunstnikku

Sihtasutuse Sooster Foundation eestvõttel toimuvale kunstnik Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursile registreerus tähtajaks 25 osavõtjat. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 16. märts ning auhinnaline esikolmik koos...

2 tundi ago

GALERIID

GALERII | Kärdla Kool tähistas vabariigi aastapäeva

Kärdla Kool pühendas kontsert-aktuse Eesti vabariigi 108. aastapäevale.

3 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Esimene lift Hiiumaal

Hiiumaa vald loomisel

7 tundi ago

TOIT

IDEID PEOLAUALE | Julge katsetada uusi maitseid

Vabariigi aastapäeva peolaua menüü on üsna traditsiooniline: kartulisalat, kiluleib, magustoiduks kamavaht. Tippkokk Angelica Udeküll julgustab katsetama, tuletama meelde lapsepõlve maitseid ja vaatama toorainet kodu...

7 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×