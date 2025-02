SOOKURGEDE SONAAT TUULES | Tuuletornis näeb näitusel Kassari-armastust

Eve lemmikteema on Kassari loodus ja eriti sookured. “Nad ei karda inimesi, vaid pigem on inimesed lindude suhtes aupaklikud,“ ütleb ta. “Sügiseti nad lendavad üle minu talu ja panevad mind nutma, sest annavad märku külmade tulekust. Järelikult ka mina pean hakkama lahkuma, sest maja läheb külmaks.“ Tema armastus kurgede vastu algas juba ammu, siis kui ta mees (Ants Viidalepp) illustreeris jaapani juttude raamatut. Ühes loos istus tüdruk kõrvitsa sees ja tema ümber tantsisid kured. See hetk jäi sügavalt meelde. See oli nii ehe ja ilus, täis soojust ja elu.