SOELA KIHNU | Hiiumaa ja Saaremaa vahel katkes laevaühendus

Parvlaeval Reet tekkis neljapäeval tehniline rike, mistõttu suundub Saaremaa ja Hiiumaa vahelist liini teenindav parvlaev Soela mandri ja Kihnu vahelisele liinile.
Parvlaev Soela | Raul Vinni

Kihnu liinil on reisid tühistatud kuni parvlaeva Soela liinile jõudmiseni reede pärastlõunal, Saaremaa ja Hiiumaa vahel kuni esmaspäevani.

„Mõistame väga hästi, et see muudatus tekitab suurt ebamugavust eeskätt suursaarte reisijatele, kellel tuleb oma sõidud teha ringiga mandri kaudu. Palume siiralt vabandust ning täname ette kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest,“ ütles Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.

Jooksvat infot sõiduplaanide muudatuste kohta leiab AS Kihnu Veeteed kodulehelt.

